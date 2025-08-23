Accostato all'Inter in questa sessione di mercato, Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pari a reti bianche di questo tardo pomeriggio tra il Grifone e il Lecce: "Volevamo iniziare il campionato con una vittoria e non siamo soddisfatti - ha spiegato il danese -, ma nel nostro percorso è comunque un punto che aggiungiamo alla classifica e dobbiamo guardare avanti. Mercato? Io mi godo il momento senza pensare a quello che succederà in futuro, ero concentrato soltanto sulla gara di oggi contro il Lecce".