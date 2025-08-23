Diverse le trattative sfumate nel futuro di Mehdi Taremi. Che ha rifiutato le opzioni brasiliane e sembrano essere scemate anche le possibilità di vederlo in Premier League. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sono stati avviati contatti per un possibile trasferimento dell'iraniano al PSV Eindhoven. La sua volontà è sempre stata quella di restare in Europa e questa opzione potrebbe essere quella giusta per il suo futuro.