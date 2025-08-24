Dagli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi esprime il suo pensiero sul nuovo corso dell'Inter targata Cristian Chivu: "Per me più che ricostruire occorre rigenerare. L'Inter viene da una stagione paradossale, è difficilissimo arrivare a un mese prima dalla fine che era in corsa su tre fronti e aveva la possibilità di vincere qualcosa, per poi perdere tutto e far passare questa stagione da straordinaria a non dico un fallimento perché per me non lo è stato, ma con un epilogo con grande rammarico che comunque ti lascia qualcosa dentro. Quindi penso che l'Inter debba in primo luogo rigenerare col nuovo allenatore; rigenerare un ambiente e dei giocatori, perché le qualità che hanno".