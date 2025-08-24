È arrivato il momento di fare sul serio: l'Inter domani farà il suo debutto in campionato contro il Torino di Marco Baroni, e alla vigilia di questo Monday Night il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si presenta nella sala conferenze di Appiano Gentile per presentare la sfida ai granata e parlare dei temi principali dell'attualità nerazzurra. FcInterNews.it vi propone le sue dichiarazioni.
---
Domani si parte dopo un'estate impegnativa, quanto è soddisfatto del lavoro estivo e che Inter si aspetta?
"Abbiamo lavorato bene, la preparazione è stata breve ma intensa. Non abbiamo avuto tante difficoltà, i ragazzi hanno lavorato sodo e si sono messi a disposizione per questo inizio di stagione. Siamo un cantiere aperto, vogliamo migliorare la prestazione di questa squadra a livello individuale e collettivo. Siamo pronti per iniziare, non vediamo l'ora".
Che valutazione dai sul fatto del passaggio da Lookman a Diouf?
"Il mercato è sempre stato mirato. Abbiamo scelto qualche nome ma le società con le quali abbiamo trattato hanno dichiarato incedibili i giocatori come abbiamo fatto noi; le società hanno il diritto di scegliere se vendere o no un giocatore. Siamo stati coerenti perché abbiamo mantenuto la linea di investire sui giovani, scegliendo giovani importanti e già pronti a darci una mano".
Ci sta ad avere la pressione dettata dalle parole di Oriali?
"Io sto con Max Allegri che dice che chi vince lo Scudetto, e il Napoli per quanto ha speso quest'estate parte favorito. Anche se Oriali è un amico".
Con Oriali sei stato protagonista del Triplete, cosa speri di trasmettere da quell'esperienza?
"Un po' il carattere e il capire che quello che hai nel pensiero e nella programmazione di una stagione non è mai quello che affronti durante una stagione. Bisogna sapere i gestire momenti belli e meno belli, durante una stagione c'è sempre un momento in cui se non riesci a portare qualcosa da certe partite, come noi a Kiev nel 2010. Bisogna saper gestire i momenti, avere autostima e arrivare a fine stagione vedendo dove sei per fare l'ultimo salto di qualità e portare a casa gli obiettivi della società".
Cosa pensa delle parole di Italiano che ha detto che giocare col mercato aperto è una follia?
"Quello che pensano gli allenatori vale poco, sono regole imposte dalla FIFA. Vorremo avere tutti cose a posto, però fare l'allenatore significa saper gestire i giocatori coi loro pensieri. Mi diceva un grande allenatore che la cosa più semplice per un tecnico è la partita, il resto sono problemi. Non possiamo decidere noi, certo sarebbe meglio iniziare una stagione sapendo subito qual è la rosa, ma fa parte del gioco non sapere chi arriva e chi parte. Bisogna saper prevenire queste incognite che accadono durante un mercato".
Qual è la cosa più delicata da gestire o da temere in questo avvio di stagione?
"Io non temo niente, abbiamo lavorato tanto. Quando sei onesto con te stesso e sei riuscito a dimenticare quello che è accaduto in passato, non devi temere niente secondo me. Poi si fa sempre il meglio in base a quanto hai per raggiungere quell'obiettivo. La mentalità fa la differenza, quando hai un obiettivo da raggiungere e sei consapevole dei passi da fare, la prima gara è sempre più importante".
Cosa senti di fronte ad un esordio storico per la tua vita e la tua carriera?
"Io sono orgoglioso di essere l'allenatore dell'Inter e consapevole della responsabilità. So cosa voglio trasmettere ai ragazzi, sono sereno perché ho imparato che quando dedichi tempo, energie e conoscenze per riuscirci le cose sono semplici. Poi non sai mai se ci riesci o no. Non vedevo l'ora si iniziasse, il passato insegna che noi preferiamo giocare e non aspettare. Siamo sereni e motivati, poi il campo ci dirà come siamo messi".
Ti aspetti qualche altro arrivo dal mercato?
"Con la società abbiamo una linea coerente, condividiamo i pensieri e sappiamo qual è il mercato oggi. Sono contento di quello che ho, abbiamo mantenuto una linea importante della quale abbiamo parlato quando eravamo negli Stati Uniti, investendo su certi ragazzi che hanno valore e aumentano il valore della nostra rosa. Preferiamo la qualità alla quantità, preferiamo giocatori già pronti e sappiamo che coi giovani ci vorrà più pazienza e lavorare di più. Ma in un contesto importante come questo l'inserimento è più facile; poi c'è la società che li accoglie e dà loro quello di cui hanno bisogno è il mix perfetto".
Che Torino si aspetta?
"Una squadra che ha investito tanto, che ha la stessa struttura. C'è sempre l'incognita del nuovo allenatore, ma conoscendo Baroni, che gode della mia stima per quanto fatto negli anni passati mi aspetto un Torino che verrà a giocarsela; non hanno niente da perdere e vorranno fare risulato a San Siro contro una squadra più forte di loro. Sono ostici, in salute e sanno giocare".
Ti senti di scuola calcistica italiana?
"Sono arrivato in Italia nel 2003, il mio percorso calcistico è frutto della maturazione fatta in Italia senza perdere di vista i miei primi anni nel calcio moderno all'Ajax, con una metodologia diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati. Non voglio denigrare l'una o l'altra, nel calcio non c'è mai una regola ma mille sfumature; ci vuole la sensibilità nel percepire le cose da fare e quelle che danno fastidio. Noi apprezziamo cosa si fa all'estero però anche all'estero apprezzano quello che facciamo noi. Bisogna accettare che esistono delle idee, dei principi, un certo tipo di sensibilità dell'allenatore sul quanto può tirare la corda, se deve rinunciare o aggiungere qualcosa. È un arte, un mestiere che ci vuole un po' di tutto per farlo. Qualcuno dirà che sono inesperto ma l'esperienza fatta fuori mi fa vedere il calcio in maniera diversa, poi noi siamo schiavi dei risultati. Se valuti i risultati magari non hai tempo nel portare avanti le tue idee. Pensavo al PSG dell'anno scorso che ha fatto il playoff Champions. Non esiste una regola ma esiste il tempo che serve a tutti, esiste la maturità di una società e dei giocatori che hanno bisogno di tempo per portare avanti le loro idee; ma all'Inter il tempo purtroppo o per fortuna non esiste: bisogna partire forte già domani e dare continuità ai risultati perché le aspettative l'obiettivo della società è migliorarsi sempre e arrivare fino in fondo a ogni competizione, raggiungendo gli obiettivi che ci si impone a inizio stagione".
È probabile che domani il tifo organizzato non sosterrà almeno inizialmente la squadra, quale può essere l'effetto sulla squadra? E vuole fare un appello a chi sarà allo stadio?
"Spero non influisca sui giocatori, sperando che la situazione si risolva quanto prima perché la squadra ha bisogno di essere sostenuta; in uno stadio la passione sia importante. Spero nell'incitamento a prescindere dalla zona".
Sembrava si volesse prendere un calciatore come Lookman che avrebbe garantito un cambio di passo nell'uno contro uno, c'è ancora la volontà di arrivare a un colpo simile?
"Io voglio qualità, non quantità. Abbiamo individuato giocatori di qualità che non siamo riusciti a portare non per colpa nostra, ma ne abbiamo presi altri di qualità che possono alzare il livello competitivo di questa squadra".
Terminata la conferenza, Chivu saluta tutti in modo quasi 'papalino': "Buona domenica e buon pranzo...".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 15:50 Diouf-Inter, in Francia applausi per il DS del Lens Leca: "Operazione super. Per i nerazzurri scommessa audace"
- 15:35 Moretto: "Taremi, il PSV Eindhoven riflette sulla proposta ufficiale. E ora spunta anche il Lille"
- 15:20 I pronostici di Trevisani: "Scudetto al Napoli, Inter seconda. Capocannoniere? Lautaro"
- 15:05 L'esperienza, il tempo, i metodi e i risultati: la 'teoria della relatività' applicata da Cristian Chivu
- 14:50 "Non per colpa nostra": Chivu spiega il cambio di strategia dell'Inter sul mercato dopo il no per Lookman
- 14:35 Taremi, PSV disposto a pagare gran parte dello stipendio. La chiave potrebbe essere... la Champions League
- 14:20 Torino, Baroni su Chivu: "Con lui Inter più aggressiva. Farà benissimo coi nerazzurri"
- 14:20 Chivu: "Scudetto? Io la penso come Allegri, il Napoli è favorito. Sul mercato qualità e non quantità"
- 14:05 TS - Gundogan vuole la Serie A: il tedesco proposto a Inter e Juve, i nerazzurri dicono no
- 13:50 Damiani: "L'Inter rimane la più competitiva. Diouf? Mio figlio me ne parla molto bene"
- 13:35 Genoa, Vieira: "Carboni, c'è un discorso di problemi fisici. Ma è sulla strada giusta"
- 13:20 Torino, Baroni: "Asllani non ci sarà. Domani giocheremo contro i più bravi, deve essere un'opportunità"
- 13:05 Sky - Inter-Torino, Barella favorito su Sucic per il ruolo di regista: le ultime di formazione
- 12:50 Sky - Contatti diretti tra il PSV e Taremi: la trattativa con l'Inter deve ancora entrare nel vivo
- 12:35 Il Fenerbahçe batte il Kocaelispor senza Akçiçek: Mou non lo convoca, tra motivi ufficiali e mercato
- 12:20 QS - Ausilio idea Roma in passato, ora è forcing Al-Hilal. Baccin può prenderne il testimone
- 12:05 Cremonese, la gioia di Bonazzoli: "Sono interista, un gol così fatto a San Siro per me ha valenza doppia"
- 11:50 Bologna, Italiano: "Mercato aperto adesso una follia, vedo giocatori sempre al telefono coi procuratori"
- 11:35 Il Secolo XIX - La Gumina, dalla Sampdoria un aiuto all'Inter: i doriani copriranno parte dell'ingaggio
- 11:20 Parte la Serie B dei ragazzi scuola Inter: bene Carboni, Di Maggio cala alla distanza. Rivedibili Stabile e De Pieri
- 11:05 Cremonese, prima vittoria a San Siro dal 1992: allora fu 2-0 contro l'Inter
- 10:51 Donnarumma trova l'accordo con il Manchester City: la trattativa dipende anche da Ederson. Il PSG chiede 50 milioni
- 10:37 TS - L'Inter è alla ricerca di un nuovo difensore. Possibile occasione last minute in attacco: l'identikit è chiaro
- 10:23 Serie A, assegnati i diritti TV per l'area MENA: accordo fino al 2028 con il broadcaster StarzPlay
- 10:09 TS - Inter-Torino, la Curva Nord prepara la protesta. Oggi la decisione di Chivu sulla convocazione di Frattesi
- 09:55 TS - Inter in campo quasi 100 giorni dopo l'amaro pareggio con la Lazio: l'obiettivo è ritrovare certezze
- 09:40 Simona Marchini: "Herrera personaggio pessimo, Angelo Moratti aveva avvertito mio padre"
- 09:26 GdS - Torino, Baroni con il dubbio modulo. Quattro indisponibili per l'Inter
- 09:12 CdS - Sucic titolare contro il Torino: il croato dovrà reggere la pressione di uno stadio caldo come San Siro
- 08:58 GdS - L'Inter riparte dalla ThuLa: il Toro leader centrale anche per Chivu, ma Thuram non è più intoccabile
- 08:44 GdS - Inter, i nuovi giovani all'esame San Siro: Sucic titolare, aria di esordio per Bonny, Luis Henrique e Diouf
- 08:30 GdS - L'Inter esclude Taremi dalla lista Serie A: forte interesse del PSV. E ci sono altri due club
- 08:15 GdS - L'Inter riflette sul difensore del futuro: i nomi e lo scenario. Pavard saluta? Upamecano piace più di Kim
- 01:06 Prima GdS - Inter, super coppia della rivincita. Il sogno Scudetto di Lautaro e Thuram (non più intoccabile)
- 00:43 Sky - Il Tottenham rilancia per Nico Paz: 50 milioni. Le intenzioni del Como
- 00:00 I benefici del dubbio
- 23:58 PSV Eindhoven, Bosz non si sbilancia su Taremi: "Lo conosco, ma non ne so nulla"
- 23:50 Milan, Allegri: "Non possiamo prendere due gol a partita. A Lecce troveremo un avversario simile"
- 23:35 Evani: "Inter squadra collaudata, Chivu è giovane ma preparato e si farà valere"
- 23:20 Cremonese, Nicola dopo l'impresa di San Siro: "Bonazzoli ha questi colpi nelle sue corde"
- 23:06 Sabato: "L'Inter è un'incognita, in altre condizioni per il Torino sarebbe stato difficile fare risultato"
- 22:51 Serie A, debutto amaro per Allegri: il Milan perde 2-1 con la Cremonese. Roma di misura sul Bologna
- 22:38 Moretto: "Napoli e la Premier su Frattesi, ma l'Inter non lo vende: si pensa al rinnovo"
- 22:24 Malesani ricorda: "A San Michele Extra, paese di Mario Corso, erano tutti interisti tranne me"
- 22:10 Thuram sa come incornare il Toro: ai granata anche la sua unica tripletta nelle leghe Top 5
- 21:55 Amichevole in Umbria per l'Under 15 di Solivellas Vidal: Perugia battuto in rimonta 3-2
- 21:40 M. Orlando: "Inter? A bocce ferme è la squadra che mi convince di più"
- 21:25 Napoli, Conte: "Campionato difficile con sette-otto squadre che lotteranno per Scudetto ed Europa"
- 21:10 Genoa, Frendrup dribbla le voci di mercato: "Mi godo il momento, non penso al futuro"
- 20:55 Mignemi, ex DS Campobasso: "L'Inter U23 ha preso calciatori importanti, sarà una protagonista"
- 20:40 Taremi, quale futuro? Dopo le opzioni sfumate, ne emerge un'altra: contatti per un trasferimento al PSV Eindhoven
- 20:25 Inizia bene il Napoli di Conte: 2-0 a Reggio Emilia, a segno McTominay e De Bruyne. Reti bianche tra Genoa e Lecce
- 20:10 Box to box: la canzone rap che presenta Diouf, il nuovo motore del centrocampo interista
- 19:40 Mulattieri prossimo a lasciare il Sassuolo: l'attaccante è a un passo dal Deportivo La Coruna
- 19:25 Diouf non perde tempo: subito in azione ad Appiano. Pronto a dare fosforo al centrocampo nerazzurro
- 19:10 L'Inter Women batte il Genoa, Bugeja: "Soddisfatta per il gol ma ancora di più per la prestazione e per la vittoria"
- 18:55 La NHL è arrivata a Milano: visita all'Inter HQ e scambio di maglie tra Sommer e Moritz Seider
- 18:40 Taremi fuori dalla lista Inter, Romano: "Decisione propedeutica alla possibile cessione"
- 18:25 Oriali toglie pressione al Napoli: "L'Inter unica squadra in griglia Scudetto, è superiore a tutte"
- 18:15 Diletta Leotta: "Vedremo cosa fa Cristian Chivu all'Inter. Avrà un compito non facilissimo"
- 18:00 Inter, un tecnico straniero al via della Serie A dopo nove anni: Chivu punta a fare centro dove fallì... Mou
- 17:45 Piovani: "Affronteremo la Champions per la prima volta, dovremo adattarci velocemente"
- 17:30 Torino, Simeone: "Cairo mi voleva da tempo. Ho capito che questa era la scelta da fare"
- 17:15 Arrivano i numeri: ecco la lista Inter per il 2025-2026. Di Pavard l'unico cambio, Taremi è al momento assente
- 17:00 Novara-Inter U23, Zanchetta non si nasconde: "Incontrerò tanti ragazzi per cui provo grande affetto"
- 16:45 Inter-Torino per la sesta volta alla prima di campionato: per i nerazzurri tradizione favorevole
- 16:30 Diouf all'Inter, grazie al meccanismo di solidarietà FIFA incassa (poco) anche il PSG
- 16:15 Atalanta, Juric chiaro su Lookman: "Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione resta. Zalewski è pronto"
- 16:00 Jacquet, non solo Inter: anche l'Arsenal ha provato l'affondo. Ma il Rennes ha alzato un muro altissimo
- 15:45 Ausilio-Al Hilal, anche Romano conferma il gradimento: "I sauditi vogliono provarci, la risposta dopo il mercato"