La Cremonese ha vinto per la seconda volta una gara a San Siro in Serie A - la prima il 10 maggio 1992 (2-0 contro l'Inter). I grigiorossi, inoltre, per la prima volta nella loro storia hanno vinto al debutto stagionale nel torneo, dopo otto sconfitte su otto. Lo riferisce il portale di statistiche Opta.

Sezione: Stats / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 11:05
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print