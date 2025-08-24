Il rischio che il tifo organizzato dell'Inter non supporti la squadra in occasione del match d'esordio stagionale contro il Torino è alto. Uno scenario di fronte al quale Cristian Chivu, domani alla sua prima panchina ufficiale in campionato con i nerazzurri, si è posto così, rispondendo a precisa domanda in conferenza stampa: "Spero che quello che potrebbe accadere a San Siro non pesi sui miei giocatori - le parole del tecnico romeno -. Spero che questa situazione si risolva il prima possibile perché la squadra ha bisogno del suo pubblico, di essere sostenuta sempre. In uno stadio di calcio la passione è importante. Spero che avremo di nuovo il sostegno di tutto lo stadio".