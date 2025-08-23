Intervista a Beppe Bergomi da parte di Repubblica edizione Milano. L'ex capitano nerazzurro parla del campionato che sta per partire e non solo.

Beppe Bergomi, come vede la serie A in partenza?

"Un campionato di buon livello, è cresciuto ma può migliorare ancora. A volte sembra ancora un luogo di passaggio, troppi giocatori di talento vanno via. Bisogna valorizzare di più chi si forma qui".

Tra i nuovi arrivi chi la stuzzica di più?

"Sono curioso di vedere la collocazione tattica che darà Conte a De Bruyne. Jashari del Milan ha un gran motore, mi intriga anche Diouf, l’ultimo colpo dell’Inter: un elemento così serviva ai nerazzurri per irrobustire la mediana".

L’Inter cancellerà le scorie dell’ultima stagione?

"Chivu dovrà essere bravo a motivare questi ragazzi che negli ultimi quattro anni hanno fatto grandi cose. Conosco Cristian, è un ragazzo per bene ma ha carattere. Saprà scegliere".

Come giudica il mercato dei nerazzurri?

"Si sono trovati davanti a un bivio: potevano azzerare tutto e cambiare, o andare avanti con questi giocatori. Si è scelta la seconda strada: ripartiranno dalla certezza del 3-5-2, un modulo nel quale Lookman non serviva".

Quale è la sua favorita?

"Il Napoli, è pieno di giocatori strutturati: in Italia la fisicità fa la differenza. Guardate McTominay, lo stesso Lukaku. Peccato per il suo infortunio".

Dietro Conte?

"Metto Inter, Milan e Juventus. I bianconeri con Bremer e il ritorno di Kolo Muani sono forti".

Lei è autorevole commentatore di Sky da 25 anni.

"È un lavoro che amo, ma a volte è complicato. Dopo Inter-Barcellona di Champions mi hanno criticato perché mi sono fatto trascinare dall’entusiasmo. Spesso le persone guardano il calcio tifando contro. Io descrivo Inter-Barcellona con la stessa passione di Juve-Atletico. Ho un motto: “Beppe vai avanti, tanto tutti non li puoi accontentare”".

Per un nuovo Inter-Barcellona rifarebbe la stessa telecronaca?

"Conta anche l’andamento della partita: se viene fuori un 4-3 ai supplementari cosa fai? La rifarei con quell’entusiasmo, ma per qualsiasi squadra italiana".

