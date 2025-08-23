Si chiama Yusuf Akçiçek ed è un difensore mancino classe 2006. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe lui l'elemento individuato dall'Inter per rinforzare la difesa. Non solo: per il giovane turco del Fenerbahçe sarebbe già stata fatta una proposta ufficiale. Ausilio e Marotta avrebbero messo sul piatto 16 milioni, rifiutati dal club di Mourinho che invece ne chiede 20.

"Parliamo di un vero professionista, sempre molto concentrato sul lavoro e sulla squadra. Il suo modello è Virgil van Dijk del Liverpool. A quelle cifre, tuttavia, l’Inter non arriverà. L’indicazione, almeno al momento, è che la trattativa è ritenuta chiusa qui", asserisce il quotidiano romano.

Insomma, tutto già finito? Mourinho vorrebbe trattenerlo almeno un altro anno a Istanbul, ma le pressioni sono tante. Akçiçek non piace solo all'Inter: su di lui anche Psg e diversi club della Bundesliga. "La proposta per il promettente difensore turco conferma, di fatto, la strategia dell’Inter per questa fase del mercato - si legge -. La volontà del club milanese è quella di investire su un profilo internazionale, giovane, da inserire gradualmente e che possa diventare una certezza in vista della prossima stagione. L’Inter cerca quindi un vice Alessandro Bastoni, in grado di crescere e diventare sempre più importante anche in prospettiva futura. Il budget c’è e l’investimento verrà valutato in base alle qualità del calciatore trattato".

