Lookman voleva l'Inter a tutti i costi e invece l'Atalanta l'ha trattenuto. Repubblica torna sulla telenovela dell'estate: "I prezzo non era trattabile, 55 milioni di euro. I nerazzurri milanesi si sono fermati a 42 più 3 di bonus, quindi niente accordo e poi lo stallo, fino alla decisione dell’Inter di cambiare strategia, comunicata agli agenti di Lookman: vanno bene gli attaccanti che abbiamo, compriamo un centrocampista (doveva essere Koné, è arrivato Diouf). Così Ademola il ribelle è tornato a Bergamo e si allena da solo: è fuori rosa fino al 2 settembre".

"Il mercato si chiude la sera prima (alle 20), fino a quel momento tutto è possibile. L’Inter esclude un ritorno di fiamma, nonostante i suoi tifosi siano convinti che in extremis l’affare si farà. Dalla Premier qualcosa potrebbe muoversi, Juric spera invece che Lookman resti e possa fare la differenza come con Gasperini", spiega il quotidiano.

