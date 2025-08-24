Nicola Zalewski subito titolare con l'Atalanta. Juric ha deciso di schierare l'esterno polacco, arrivato a titolo definitivo dall'Inter nei giorni scorsi, dal primo minuto contro il Pisa. Questi i due undici in campo alle ore 20.45:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric.

PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 20:15
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print