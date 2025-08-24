Spettatore a distanza della Serie A, che lo ha visto protagonista con la maglia del Napoli dal 2014 al 2022, Kalidou Koulibaly non se la sente di fare un pronostico sulle quattro squadre favorite per la vittoria dello scudetto: "Una griglia di partenza? Non lo so, io voglio solo il Napoli al primo posto", ha ammesso il difensore senegalese dell'Al-Hilal a Gianlucadiarzio.com. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 19:02
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
