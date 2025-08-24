Tajon Buchanan assoluto protagonista in Villarreal-Girona. L'esterno canadese, che ha lasciato l'Inter in estate a titolo definitivo, ha siglato il gol del momentaneo 2-0 per il Sottomarino giallo con una grande azione personale e dopo pochi minuti ha siglato anche la rete del momentaneo 4-0. 

Sezione: Focus / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 20:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print