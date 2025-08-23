All'Inter arriverà un difensore. Lo ribadisce anche la redazione di SportMediaset che fa il nome di Oumar Solet, valutato 25 milioni di euro dall'Udinese e molto apprezzato da Cristian Chivu. Secondo l'emittente, però, la dirigenza nerazzurra guarda a diversi giocatori, anche all'estero. In uscita resta da monitorare la situazione di Benjamin Pavard: sul francese ci sono sirene turche e arabe, ma l'Inter non vorrebbe cederlo.