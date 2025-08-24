La nuova Inter punta sui giovani, chiamati all'esame San Siro già lunedì sera, quando è fissata in agenda la sfida di campionato contro il Torino. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Petar Sucic sarà subito in campo da titolare a centrocampo, complice la squalifica di Calhanoglu. Il croato "è un timidone di poche parole che sul campo si trasforma, nei primi mesi ha colpito per personalità, coraggio e capacità di inserimento - sottolinea la rosea -. Ed è proprio grazie a quest’ultima dote che il croato si è guadagnato subito una chance per il Torino. L’esame sarà subito tosto, perché la maglia dell’Inter pesa e perché San Siro può intimorire, ma il ragazzo ha le spalle larghe".
Non è da escludere un esordio a gara in corso anche per l'ultimo arrivato Andy Diouf, ma soprattutto per Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny, che a differenza dell'ex Lens hanno avuto modo di lavorare con la squadra per tutta la preparazione.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
