Il futuro di Piero Ausilio all'Inter resta tutto da definire. L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo rimarca quanto affermato nei giorni scorsi dall'emittente araba SBC Channel a proposito del forcing dell'Al-Hilal, alla ricerca di un dirigente esperto a livello internazionale, e aggiungendo che in caso di ricongiungimento con Simone Inzaghi, il primo candidato per la sostituzione di Ausilio, corteggiato in passato anche dalla Roma, è il suo attuale braccio destro Dario Baccin, che dopo un lungo periodo di 'apprendistato' nel quale ha comunque svolto un ottimo lavoro è pronto a prendere il timone dell'area sportiva nerazzurra.