La Sampdoria darà una mano importante all'Inter per Antonino La Gumina, attaccante passato in prestito dai blucerchiati alla formazione Under 23 nerazzurra di Stefano Vecchi. Secondo il quotidiano Il Secolo XIX, infatti, il club doriano continuerà a coprire gran parte dello stipendio dell'attaccante palermitano: nel dettaglio, riconoscerà al calciatore 550.000 euro lordi, mentre l’Inter coprirà i restanti 220.000 euro lordi dell’ingaggio. 

Sezione: Focus / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 11:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
