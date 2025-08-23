Il doppio ex di Inter e Torino Antonio Sabato è intervenuto ai microfoni di TorinoGranata.it per parlare della sfida di lunedì a San Siro: "Il Torino è cambiato radicalmente, ci sono giocatori e allenatore nuovi e anche l'Inter ha cambiato l’allenatore mentre i giocatori sono sostanzialmente gli stessi, però l'ultimo periodo è stato un po' così per il finale dello scorso campionato con lo scudetto perso e per l’addio di Simone Inzaghi e di conseguenza c'è un po' tanto scetticismo su Cristian Chivu da parte dei media. In altre condizioni per il Torino sarebbe stato difficile ottenere un risultato positivo a San Siro invece così è un po' incognita cosa farà l’Inter”.