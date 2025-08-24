L'Inter torna in campo in campionato con un chiaro obiettivo: ritrovare le certezze e mettere da parte il deludente finale della passata stagione. Come ricorda Tuttosport, sono trascorsi quasi 100 giorni dal 18 maggio, giorno in cui il Napoli fu bloccato al Tardini dal Parma di Chivu: i nerazzurri non riuscirono a completare il sorpasso facendosi riprendere nel recupero dalla Lazio (rigore di Pedro dopo un fallo di mano di Bisseck".

"L’Inter domani sera tornerà a San Siro dopo 99 giorni per affrontare il Torino. Sarà il posticipo della prima giornata e servirà già a dare delle risposte. Tendenzialmente una più di altre: l’Inter avrà voltato pagina, lasciando nel cassetto dei ricordi l’amaro maggio culminato con lo scudetto perso in volata e la devastante finale di Champions col Psg?", si chiede Tuttosport.