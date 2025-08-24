Manuel Pasqual, ex difensore della Fiorentina, si appresta a fare il suo debutto come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Under 16 in una doppia amichevole contro l'Inghilterra. Per l'occasione il tecnico ha convocato 22 calciatori nati nel 2010, tra i quali anche due rappresentanti dell'Inter: il portiere Umberto Costante e il difensore Alessandro Foroni. 

Questo l'elenco completo: 

Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza)

Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan)

Centrocampisti: Noham Blandina (Club Brugge), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Francesco Olivieri (Empoli), Abdou Samath Seye (Milan)

Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).

