È ormai opinione condivisa che l'utenza nerazzurra non si sia mai scoperta così cagionevole di salute come durante questa sessione estiva di calciomercato. Trattative il cui esito sta generando un lascito di variegate patologie da tifo, tra cui alcune asintomatiche, altre solo incipienti ed altre ancora proprio manifeste che svariano, gioco forza, dalle orchiti alle ernie bilaterali: ché solo unilaterali "gli è poco" (cit.)...

Infatti, se non fosse per la più recente anamnesi di Frattesi, si sarebbe forse pensato che - oltre alla Sports Hernia bilaterale - potessero magari esistere anche la versione Elegance (con i sedili in pelle anche dietro...) o la Abarth (col cambio automatico...). Manco fossero, appunto, degli allestimenti aggiuntivi della stessa vettura, pardon, della stessa patologia base... In ogni caso, sempre di lacerazioni (reali o metaforiche) si tratterebbe: poco importa se di tessuti inguinali o, peggio - con pudore scrivendo - proprio di sacche scrotali!

Anche se si può ragionevolmente ritenere che il centrocampista romano avrebbe forse qualcosa da eccepire su una particolare ricostruzione giornalistica proposta da FcInterNews circa 2 settimane fa. Quella secondo la quale Davide sarebbe "passato dall'essere destinato ad andarsene - a causa del rapporto conflittuale con Simone Inzaghi - al diventare uno dei PUNTI DI FORZA della nuova squadra di Cristian Chivu (...)". C'è da scommettere, infatti, che per Frattesi - scherzando, ma non troppo - anche dopo la convalescenza rimanga prioritaria la FORZA DEI PUNTI che non il contrario: nel senso della tenuta di quelli della sua suturazione...

Tornando seri, tifosi ed appassionati nerazzurri manco si immaginavano di dover fronteggiare tutti questi venti di tempesta, alla luce del sistematico andamento negativo (eufemismo!) delle trattative di mercato più idonee, invece, a ridare loro entusiasmo: ossia quelle per Leoni, Koné e, soprattutto, per Lookman. Stoltamente convinti, almeno finora, che, se una burrasca dovesse esserci, questa si sarebbe dovuta materializzare nella brain storm fra la proprietà di Oaktree e la subalterna dirigenza.

Giusto per prendere la decisione di investire le (mai come ora) cospicue finanze disponibili per il completamento della rosa nerazzurra attraverso quei 2/3 colpi di 1° livello necessari. Il tempo ormai scarseggia anche se i sentori (e le speranze...) che qualcosa di grosso potrebbe davvero essere all'orizzonte sono alimentati dalle evidenze della seguente antologia di messaggi - più o meno subliminali - raccolti nel Vs. sito o comunque in rete solo negli ultimi 3 giorni.

Eccola:

• LIOTTA/1. "Mentre la telenovela Inter SEMBRA arrivata ai titoli di coda, Ademola Lookman è arrivato in Italia (...)" (FcInterNews, 18/8/25 - 21:34).

• LIOTTA/2. "(...) la telenovela dell'estate, che A QUANTO PARE si è chiusa con un nulla di fatto per l'Inter, non avrà Ademola Lookman nella rosa per il 2025-2026" (FcInterNews, 18/8/25 - 21:49).

• CAVASINNI. "(...) due colpi davvero importanti come Lookman e Koné ma, per motivi diversi, AL NETTO DI RIBALTONI IMPREVEDIBILI, né l'uno né l'altro saranno nerazzurri a fine mercato" (FcInterNews, 19/8/25 - 08:00).

• REDAZIONE. "Nella giornata di ieri è trapelata l'intenzione dell'Inter di non insistere ulteriormente per il giocatore (Ademola, nda), che quindi (SALVO CLAMOROSE SORPRESE) non rientra più nei radar nerazzurri (FcInterNews, 19/8/25 - 09:15).

• WEB. "Formalmente, l’Inter ha fatto sapere all’Atalanta di non essere più in corsa per l’attaccante nigeriano. Marotta è pronto a spostare le risorse sul romanista Koné, ma attenzione: POTREBBE TRATTARSI DI UN BLUFF" (Repubblica, 19/8/25 - 09:30).

• BERTOCCHI. "'Abbandonata' (A MENO DI CLAMOROSI COLPI DI SCENA) l'attraente fantasia di Lookman (...)" (FcInterNews, 20/8/25 - 00:00.

Questa profusione di salvaguardie verbali e di cautele assortite non può che risultare sospetta. Pie illusioni o meno, saranno i residui 12 giorni e mezzo di mercato a formulare le auspicate (o temute) sentenze.

Orlando Pan