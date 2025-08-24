I fondi di private equity non sono modelli di investimento adatti al mondo del calcio. Questo è il pensiero espresso su X dal giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa, che poi rivolge il proprio pensiero a Milan e Inter: "Si adattano ad altri settori, generatori di cassa, ma non al calcio. Milan e Inter devono sperare di essere cedute a proprietà imprenditoriali con piani di crescita chiari".

