'È alla fine del ballo che vengono pagati i musicisti'. Questa è la versione tradotta di un modo di dire francese che suona chiaramente come il nostro: 'I cavalli vincenti si vedono al traguardo'. Ed è con questa frase che il portale AllezLens, che segue con particolare attenzione le vicende del Lens, introduce il mercato estivo operato dal nuovo direttore sportivo dei Sang Et Or Jean-Louis Leca. Sul quale però ci si sbilancia già, asserendo che Seca ha fatto meglio del suo predecessore Diego Lopez in termini di ingaggi rispetto allo scorso anno.

Ma è sul fronte uscite che a loro dire Leca ha fatto centro. E la testimonianza è data dalla gestione di Andy Diouf, ceduto all'Inter per la bella somma di 25 milioni di euro: "La sua gestione del dossier illustra perfettamente il suo acume negli affari. Ingaggiato per 14 milioni di euro dal Basilea nell'estate del 2023, il centrocampista è stato ceduto all'Inter per 25 milioni di euro: una plusvalenza notevole. Sportivamente, il ventunenne non è mai stato all'altezza delle aspettative: in due stagioni al Lens, sia con Franck Haise che con Will Still, non è riuscito a esprimere il suo potenziale. La mancanza di efficienza, gli sprechi tecnici e le statistiche scarse hanno infine smorzato gli animi più ottimisti all'interno del club".

Non mancano i dubbi sulla decisione di Viale della Liberazione di puntare su Diouf: "L'Inter, da parte sua, ha deciso di fare una scommessa audace. Spendere una cifra simile per un giocatore che ha segnato solo due gol e fornito due assist in Ligue 1 in due stagioni, rappresenta un rischio reale. Si tratta infatti di cifre esigue per un centrocampista box-to-box che si prevede avrà un impatto offensivo maggiore. Vedremo se riuscirà a riprendersi", chiosa il sito.