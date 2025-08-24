Dopo la partita contro il Lecce, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, parlando ai microfoni di DAZN ha fatto il punto su due nuovi arrivi in casa rossoblu come Valentin Carboni e Albert Gronbaek: "Entrambi lavorano bene e sono giocatori importanti. Gronbaek deve ancora lavorare per abituarsi alla Serie A, è un campionato diverso e ha faticato a trovare spazi e toccare il pallone. Per Carboni c’è un discorso di ritmo e problemi fisici, l’ho visto meglio rispetto alla partita di Coppa Italia, serve pazienza, ma anche lui come Gronbaek è sulla strada giusta".