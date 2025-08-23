Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Rispondendo alla domanda del collega sulla pole scudetto di Oriali, che ha indicato l'Inter come la favorita, Conte ha parlato così: "Sarà un campionato difficile e molto interessante con sette, otto squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto e entrare in Champions. Sono tutte squadre forti, attrezzate. Noi stiamo cercando di completare la struttura, lo scorso anno non facevamo le coppe e ora stiamo cercando di inserire nuovi calciatori ma non è facile. Serve avere pazienza e poi ottenere il massimo. Sarà un campionato molto difficile, sono tornati allenatori bravi e vincenti in squadre strutturate".