Ilkay Gundogan sogna la Serie A. Il centrocampista tedesco classe 1990, in uscita dal Manchester City, al quale è legato fino al 2026, vorrebbe tentare l'avventura in Italia e per farlo, secondo Tuttosport, sarebbe pronto anche ad agevolare i club spalmandosi il ricco ingaggio su due anni. Dopo aver giocato in Bundesliga, Liga e Premier, infatti, a Ilkay manca solo la Serie A, motivo per cui ha dato mandato ai suoi agenti di capire eventuali soluzioni.

Gundogan è stato proposto in primo luogo ad Inter e Juventus, ma al momento i bianconeri hanno incassato l'offerta dell'entourage ma non sembra orientata ad accelerare mentre i nerazzurri hanno altre idee sui profili da seguire in entrata e comunque a centrocampo hanno chiuso il mercato dopo l'arrivo di Andy Diouf.