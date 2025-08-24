Andrea Mandorlini allenerà il Cluj per la terza volta in carriera. "Negli ultimi due anni, Mister Mandorlini ha seguito da vicino la squadra, conosce il significato del Cluj e siamo convinti che la sua vasta esperienza sarà una risorsa importante per il nostro club", ha scritto il club romeno sul proprio sito Web dando l'annuncio dell'arrivo del tecnico italiano, capace nel 2010 di mettere in bacheca il titolo nazionale.

"Ti auguriamo tanto successo, Mister, e altrettanti successi e momenti indimenticabili con noi", il messaggio in calce del comunicato ufficiale del Cluj.