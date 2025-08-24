La carriera di Gianluigi Donnarumma potrebbe proseguire in Inghilterra e in Premier League. Dopo aver comunicato l'addio al PSG, il portiere - riferisce Fabrizio Romano su X - ha trovato un accordo personale con il Manchester City. "Sono in corso trattative anche tra il Manchester City e il PSG, la richiesta iniziale sarà di 50 milioni di euro - aggiunge l'esperto di mercato -. L'accordo dipende ancora dall'uscita di Ederson quest'estate, con il Galatasaray ancora interessato".

🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.



Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.



❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025