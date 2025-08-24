Nel pre partita di Como-Lazio, Nicolò Rovella si è concesso ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista azzurro è rimasto alla Lazio dopo essere stato accostato all'Inter in questa sessione di mercato.

"Nel gruppo ci siamo detti che non abbiamo alibi. Ci siamo uniti, sappiamo che dobbiamo migliorare perché l'anno scorso non siamo andati in Europa. Oggi l'obiettivo è quello di riportare la Lazio dove merita, ossia in Europa", le sue parole.