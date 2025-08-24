L'Inter di Cristian Chivu riparte dalla ThuLa. Contro il Torino, nell'esordio in campionato, Lautaro Martinez e Marcus Thuram formeranno la coppia d'attacco nerazzurra: se il capitano risulta sempre intoccabile, il francese adesso invece non lo è più. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport mentre evidenzia che i due "hanno apparentemente scordato i tormenti del passato" dopo gli screzi social generati dal 'caso Calhanoglu'.

I dati raccolti ad Appiano Gentile dicono che entrambi sono fisicamente pronti, ma con una differenza legata anche al mercato. "Lautaro domani si ripresenta a San Siro da leader riconosciuto e riconoscibile, al terzo anno con la fascia al braccio, garante della transizione da Inzaghi a Chivu. Thuram ha forse qualche certezza in meno: il connazionale Ange-Yoan Bonny e il bambino Pio (squalificato alla prima) hanno impressionato lo staff e possono insidiare per davvero il posto di Marcus, un tempo intoccabile", si legge sul quotidiano.