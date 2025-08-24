Il vero e unico dubbio di formazione di Chivu per Inter-Torino di domani sera riguarda l'interprete del ruolo di regista davanti alla difesa, chiamato a rimpiazzare lo squalificato Calhanoglu. Secondo le ultime informazioni raccolte dai colleghi di Sky Sport dovrebbe toccare a Barella, al momento preferito a Sucic che invece dovrebbe agire da mezzala come Mkhitaryan. Per il resto solo conferme: davanti a Sommer ci saranno Pavard, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Dimarco come quinti e la coppia Lautaro-Thuram in attacco.