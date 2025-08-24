Anche Sky Sport conferma le ultime voci su Mehdi Taremi. Sull'attaccante iraniano, escluso dalla lista Serie A dell'Inter per l'annata 2025/26, è forte l'interesse del PSV: al momento, precisa l'emittente, ci sono stati dei contatti diretti con l'entourage dell'ex Porto, mentre non sono stati ancora avviati quelli tra i due club. La trattativa potrebbe comunque entrare nel vivo nelle prossime ore.