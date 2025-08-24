Andrea Zanchetta, tecnico del Novara, ha convocato 22 giocatori per la sfida contro l'Inter Under 23, sua ex squadra, valida per la prima giornata del girone A di Serie C. Di seguito la lista completa:


PORTIERI: Boseggia, Negri, Rossetti


DIFENSORI: Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Deseri, Khailoti, Lartey, Lorenzini, Valdesi


CENTROCAMPISTI: Arboscello, Collodel, Cortese, Di Cosmo, Ledonne, Maressa, Ranieri


ATTACCANTI: Alberti, Da Graca, Donadio, Perini

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 19:30
Autore: Mattia Zangari
