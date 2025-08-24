Il giornalista iraniano, Hatam Shiralizadeh, ha rilanciato sul suo profilo X la voce di mercato circolata nelle ultime ore secondo la quale il PSV Eindhoven sarebbe interessato a ingaggiare Mehdi Taremi in prestito pagando una parte significativa dello stipendio che attualmente percepisce all'Inter. L'opportunità di giocare in Champions League, secondo Shiralizadeh, potrebbe invogliare l'ex attaccante del Porto a trasferirsi in Olanda.

Sezione: Focus / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 14:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
