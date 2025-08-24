Nico Paz ha ripreso da dove aveva lasciato. Con un assist visionario per l'1-0 di Douvikas e con un gol capolavoro su punizione, il talento argentino ha trascinato il Como all'esordio in campionato contro la Lazio: 2-0 il risultato finale in favore della squadra di Fabregas che si candida ad essere una delle sorprese di questo campionato.

All'ultimo respiro Luperto salva il Cagliari e frena la Fiorentina, passata in vantaggio nel secondo tempo con Mandragora. Da segnalare la maglia da titolare di Sebastiano Esposito tra i rossoblu.