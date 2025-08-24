La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: “Inter, super coppia della rivincita. Il sogno Scudetto di Lautaro e Thuram (non più intoccabile)".

Spazio anche al ko del Milan contro la Cremonese:”Il Milan non c’è”.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 01:06
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print