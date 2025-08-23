Amichevole di prestigio quella disputata allo stadio Comunale di Viole, frazione di Assisi, tra le formazioni Under 15 del Perugia, guidato da Michele Gatti, e dell’Inter di Juan Solivellas Vidal. La partita ha visto la vittoria dell’Inter per 3-2, anche se il primo tempo si era chiuso con il vantaggio dei biancorossi. A sbloccare il risultato per i nerazzurri Giovannoni ma nel giro di otto minuti, tra il 27′ e il 35′, prima Calistri e poi Morresi ribaltano la situazione. Nella ripresa inizia la girandola delle sostituzioni e al 10′ arriva il pareggio di Zoumbare. Il sigillo finale dei nerazzurri è di Parisi.