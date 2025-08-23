Il futuro di Davide Frattesi sembra sempre più a tinte nerazzurre. A confermarlo è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista.

“È vero che a inizio mercato c’era stato un forte interesse del Napoli e di alcuni club di Premier League, tra cui il Newcastle - ha spiegato Moretto -. Tuttavia, ad oggi nessuna società si è fatta avanti con un’offerta ufficiale. L’Inter, invece, sarebbe ben felice di trattenerlo e sta valutando l’ipotesi di aprire un dialogo per il rinnovo di contratto”.

Non si tratta però di un’operazione immediata: “Non ci sono trattative concrete in corso – ha precisato il giornalista – ma si tratta di un pensiero della dirigenza che potrebbe diventare attuale una volta chiuso il mercato, se lo scenario non dovesse cambiare”.