Yusuf Akçiçek non era presente ieri in campo al Şükrü Saracoğlu, dove il suo Fenerbahçe ha sconfitto per 3-1 il Kocaelispor in un match dove è andato a segno anche l'ex nerazzurro Milan Skriniar. L'emittente BeIN Sports ha svelato il motivo della mancata convocazione da parte di José Mourinho: secondo quanto riferito, Akçiçek ha saltato l'ultimo allenamento a causa di un leggero dolore che però lo ha attanagliato anche nella giornata di ieri, e per questo motivo, al fine di evitare ulteriori rischi, non è stato incluso nella lista dei convocati per la partita. Ma il ragazzo classe 2006 è diventato nome caldo anche in ottica mercato, soprattutto dopo la notizia dell'offerta da 16 milioni di euro dell'Inter respinta dai gialloblu.

Le intenzioni del Fener sono chiare: secondo fonti vicine al club, i Canarini Gialli si aspettano una proposta di almeno 20 milioni di euro. Non solo: stando a quanto riferito insisterebbero affinché Yusuf rimanga al club per un'altra stagione. Akçiçek, finito nel mirino anche di club come PSG, Olympique Marsiglia e Stoccarda, ha un contratto col Fenerbahçe fino al 2028, ma i dirigenti sono ben consci che il difensore è destinato a lasciare presto Istanbul. Oltretutto, la sua situazione sta dividendo la tifoseria, tra chi ritiene che davanti alla giusta offerta vada ceduto immediatamente e chi invece vorrebbe tenerlo perché, anche nonostante una batteria di centrali alquanto folta, Akçiçek potrà comunque avere le sue chance in una stagione che si preannuncia lunga e ricca di impegni.