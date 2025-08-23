Si sono chiuse le gare della serata, valide per la prima giornata della Serie A. La sorpresa è l’esordio con sconfitta per il Milan, battuto in casa per 2-1 dalla Cremonese. Baschirotto al 28’ aveva portato in vantaggio la formazione allenata da Davide Nicola, poi nel finale del primo tempo il pareggio firmato da Pavlovic. Ma nella ripresa i grigiorossi ripassano in vantaggio: di Bonazzoli il gol decisivo, nonostante l’assedio finale dei rossoneri. Debutto amaro, dunque, per Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan

Di tutt’altro umore l’altro debuttante, Gian Piero Gasperini, sulla panchina della Roma. I giallorossi battono per 1-0 il Bologna all’Olimpico. Decisivo il gol di Wesley al 53’.