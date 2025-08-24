Il Napoli farà il bis scudetto. E' la convinzione espressa a Sportmediaset da Riccardo Trevisani, secondo cui la squadra campione d'Italia si ripeterà anche in questo campionato arrivando ancora davanti all'Inter. Per il giornalista completeranno la top 4 il Milan e la Juve, rispettivamente terza a quarta forza del torneo. Quanto al capocannoniere, Trevisani non ha dubbi: sarà Lautaro Martinez a sedersi sul trono dei bomber.