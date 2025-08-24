L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi questa mattina in collegamento video, ha assegnato i diritti di trasmissione televisiva del campionato di Serie A Enilive per il triennio 2025 - 2028 al broadcaster StarzPlay per il territorio MENA (Medio Oriente e Nord Africa).

