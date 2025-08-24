Nessuna rivoluzione all'esordio a San Siro per l'Inter di Chivu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci dovrebbero essere sorprese dal primo minuto.

La difesa davanti a Sommer sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, resta da capire chi tra Barella e Sucic agirà davanti alla difesa al posto dello squalificato Calhanoglu. Mkhitaryan completerà il centrocampo, in avanti spazio alla ThuLa.

Baroni pensa ad un 4-3-3 con Vlasic e Ngonge assieme a Simeone in attacco. L'ex Casadei a centrocampo con Gineitis e Ilkhan, in difesa un altro ex nerazzurro come Biraghi con Pedersen, Maripan e Coco. Israel pronto al debutto in Serie A tra i pali.