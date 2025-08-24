Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Sassuolo, il difensore del Napoli Juan Jesus ha lanciato una sorta di avviso a chiunque intenda sfidare la formazione di Antonio Conte per la corsa allo Scudetto: "Il nostro spirito è questo e ci deve guidare per tutto il campionato, abbiamo un titolo da difendere e lo faremo al 100%. Dobbiamo iniziare il campionato come lo abbiamo finito, c'è ancora qualcosa da migliorare ma va bene così, è una vittoria importante". 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 16:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
