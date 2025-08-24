Da domani parte la stagione 2025/2026 dell'Inter e di FcInterNews. Confermati gli appuntamenti del video delle 12 sul canale Youtube e del Salotto delle 19 in diretta su Youtube, Twitch e Facebook. La grande novità riguarda le partite dell'Inter con una grande live reaction dal pre partita al post partita aperta a tutti i nostri abbonati.