Dopo il no dell'Atalanta per Ademola Lookman, è cambiata la strategia di mercato dell'Inter che, intanto, ha inserito in rosa Andy Diouf e da qui al 1° settembre potrebbe aggiungere un difensore. Una ricostruzione confermata anche da Cristian Chivu, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino: "Io voglio qualità, non quantità. Abbiamo individuato giocatori di qualità che non siamo riusciti a portare non per colpa nostra, ma ne abbiamo presi altri di qualità che possono alzare il livello competitivo di questa squadra".

In precedenza, sempre parlando di mercato, Chivu si era espresso così: "Con la società abbiamo una linea coerente, condividiamo i pensieri e sappiamo qual è il mercato oggi. Sono contento di quello che ho, abbiamo mantenuto una linea importante della quale abbiamo parlato quando eravamo negli Stati Uniti, investendo su certi ragazzi che hanno valore e aumentano il valore della nostra rosa. Preferiamo la qualità alla quantità, preferiamo giocatori già pronti e sappiamo che coi giovani ci vorrà più pazienza e lavorare di più. Ma in un contesto importante come questo l'inserimento è più facile; poi c'è la società che li accoglie e dà loro quello di cui hanno bisogno è il mix perfetto. Abbiamo scelto qualche nome, ma le società con le quali abbiamo trattato hanno dichiarato incedibili i giocatori come abbiamo fatto noi; le società hanno il diritto di scegliere se vendere o no un giocatore. Siamo stati coerenti perché abbiamo mantenuto la linea di investire sui giovani, scegliendo giovani importanti e già pronti a darci una mano".