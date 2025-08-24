La sua rete, con la quale ha regalato alla Cremonese un clamoroso colpaccio in casa del Milan rendendo amaro il ritorno a San Siro di Massimiliano Allegri, si candida indubbiamente a diventare una delle più belle di questa stagione. Federico Bonazzoli, intervistato da Sport Mediaset nel dopo partita, fatica a nascondere l'emozione: "Non ho ancora visto, però è un qualcosa di bello. In questo stadio, in questa partita, contro una squadra importante... È bello, sono colpi che ho e che provo spesso. Però più bello di così non potevo desiderarlo, peccato sia passato ma me lo sono goduto, me lo godo e lo godrò. Sono contento, in primis per la squadra poi anche per me, sarei ipocrita a non dirlo", evidenzia l'attaccante uscito dalle giovanili dell'Inter.

Bonazzoli che oltretutto aveva già bucato Mike Maignan con un'acrobazia simile con la maglia della Salernitana: "Questo però è sicuramente più bello... Siamo contenti, abbiamo fatto una bella partita, con l'atteggiamento giusto che ci servirà per tutto il campionato. Una vittoria così col Milan è tanta roba". Specie per lui che ha vissuto una sorta di derby: "Sono tifoso interista, per me ha una valenza doppia. Ma è bello per come è successo, perché ha portato tre punti in questo stadio contro una grande squadra. Questo è il gol dei sogni, mi reputo un ragazzo fortunato. Godiamoci questo successo e da domani ripartiamo più forte di prima".