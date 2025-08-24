Da martedì la dirigenza dell'Inter continuerà a lavorare per capire se aggiungere alla rosa un altro difensore, a prescindere dalle eventuali cessioni. Lo sostiene anche Tuttosport, evidenziando che si tratterà nel caso di un profilo già pronto che indosserà le vesti di vice Bastoni (Palacios è destinato all'addio).

Attenzione anche all'attacco: TS parla di possibili "occasioni last minute, con l’Inter che potrebbe inserire una seconda punta-trequartista, una sorta di Alexis Sanchez 2.0 (quello che doveva essere, sulla carta, Lookman)". In uscita, invece, è confermato l'interesse del PSV per Mehdi Taremi, al momento non inserito nella lista per la Serie A. 

Dom 24 agosto 2025
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
