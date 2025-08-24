Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Inter-Torino, il tecnico granata Marco Baroni si è espresso anche sul suo dirimpettaio di domani, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu: "Ha fatto molto bene lo scorso anno, ha salvato il Parma. Ora prende una squadra che sta facendo bene, è un'Inter più aggressiva e con un calcio più in verticale. Farà benissimo, noi proveremo a complicargli la vita: l'Inter è fortissima, ma nelle difficoltà ci sono le opportunità".