Ieri Andy Diouf ha sostenuto il primo allenamento nerazzurro ad Appiano Gentile, ma con tutta probabilità domani partirà dalla panchina sperando in una chance a gara in corso. La buona notizia per Chivu è che tutti i giocatori dell'Inter si sono allenati in gruppo, compresi Carlos Augusto e Frattesi (oggi la decisione sull'eventuale convocazione), riporta Tuttosport.

"Successivamente nessun ritiro, tutti liberi per godersi la parte restante della domenica in famiglia e appuntamento nel centro sportivo nerazzurro domani mattina - prosegue il quotidiano -. San Siro viaggia verso il tutto esaurito, ma già nel primo tempo la Curva Nord, per protesta contro le restrizioni, lascerà il settore dedicato".