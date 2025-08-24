Oscar Damiani, intervistato da Tutto Mercato Web, ha parlato dell'Inter esprimendo un parere positivo: “Mi sembra la squadra più forte. Rimane la più competitiva”. Inter che negli ultimi giorni ha ufficializzato l'arrivo di Andy Diouf dal Lens, con Damiani, conoscitore del mercato francese, che in merito affermsa: "Mio figlio me ne parla molto bene. È un ragazzo interessante con qualità atletiche e tecniche. Ci vorrà tempo per inserirsi. Ma è un ottimo acquisto”.